Wizz Air запускает новый рейс в Украине

Вегерский лоукост Wizz Air открывает новый рейс из Львова в столицу Литвы - Вильнюс. Рейс станет доступен с 29 октрября.
Соответствующая информация была опубликована на сайте авиакомпании.
Отметим, что рейсы будут осуществляться каждый понедельник и пятницу. Предварительно известно, что цена билетов составит примерно 20 евро. Не стоиит исключать возможность, что скорей всего в декабре для любителей путешествовать компания может устроить распродажи и ввести новогодние скидки на эти билеты.
Также с 30 октября авиакомпания Wizz Air будет осуществлять рейсы рейс столицу Словакии - Братиславу. Самолет будет летать трижды в неделю: каждый вторник, четверг и субботу.
К слову, недавно венгерский лоукост внес изменения в процес реестрации пассажиров. В частности, компания сократила время бесплатной регистрации для обратных рейсов по билетам, в которых пассажир не оформил услугу выбора места.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", недавно Wizz Air запустил еще несколько новых направлений с Украины.