Wizz Air запускает новый рейс в Украине

Соответствующая информация была опубликована на сайте авиакомпании.

Отметим, что рейсы будут осуществляться каждый понедельник и пятницу. Предварительно известно, что цена билетов составит примерно 20 евро. Не стоиит исключать возможность, что скорей всего в декабре для любителей путешествовать компания может устроить распродажи и ввести новогодние скидки на эти билеты.

Также с 30 октября авиакомпания Wizz Air будет осуществлять рейсы рейс столицу Словакии - Братиславу. Самолет будет летать трижды в неделю: каждый вторник, четверг и субботу.

К слову, недавно венгерский лоукост внес изменения в процес реестрации пассажиров. В частности, компания сократила время бесплатной регистрации для обратных рейсов по билетам, в которых пассажир не оформил услугу выбора места.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", недавно Wizz Air запустил еще несколько новых направлений с Украины.