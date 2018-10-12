13:07 12.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Wizz Air запускает новый рейс в Украине

Вегерский лоукост Wizz Air открывает новый рейс из Львова в столицу Литвы - Вильнюс. Рейс станет доступен с 29 октрября.

Wizz Air запускает новый рейс в Украине

Соответствующая информация была опубликована на сайте авиакомпании.

Отметим,  что рейсы будут осуществляться каждый понедельник и пятницу. Предварительно известно, что цена билетов составит примерно 20 евро. Не стоиит исключать возможность, что скорей всего в декабре для любителей путешествовать компания может устроить распродажи и ввести новогодние скидки на эти билеты.

Также с  30 октября авиакомпания Wizz Air будет осуществлять рейсы рейс  столицу Словакии - Братиславу. Самолет будет летать трижды в неделю:  каждый вторник, четверг и субботу.

К слову, недавно венгерский лоукост внес изменения в процес реестрации пассажиров. В частности, компания сократила время бесплатной регистрации для обратных рейсов по билетам, в которых пассажир не оформил услугу выбора места.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", недавно Wizz Air запустил еще несколько новых направлений с Украины.


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