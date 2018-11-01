12:27 01.11.2018 | Общество | Новости
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В Британии легализировали медицинскую марихуану

В Великобритании с 1 ноября разрешена покупка и употребление марихуаны в медицинских целях.

В Британии легализировали медицинскую марихуану

Об этом сообщило издание BBC News.

Приобрести марихуану можно исключительно по рецепту. Выписывать такие рецепты могут только определенные специалисты, в строго определенных случаях, когда другие лекарства неэффективны. В частности, известно, что марихуану по рецепту смогут получить:

  • дети с редкими, тяжелыми формами эпилепсии;
  • взрослые с рвотой или тошнотой, вызванной химиотерапией;
  • взрослые с проблемами, вызванными рассеянным склерозом;

В целом, по всему миру лишь вв двух странах - Канаде и Уругвае - разрешено употребление марихуаны и в медицинских, и в рекреационных целях. Также медицинская марихуана легальна почти в 30 американских штатах, а в 10 из них допустимо применять ее и в рекреационных целях.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", на официальном сайте электронных петиций ВРУ появилась публикация за декриминализацию и легализацию  марихуаны в Украине


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