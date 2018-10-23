22:15 23.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Двое таможенников причинили государству ущерб в семь миллиардов гривен - ГПУ

Управление Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел начало расследование против двух должностных лиц Волынской таможни.

Двое таможенников причинили государству ущерб в семь миллиардов гривен - ГПУ

По данным следователей прокуратуры они оформили более тысячи транспортных средств по поддельным документам. Таким образом, чиновники нанесли государству ущерб на сумму более семь миллиардов гривен.

Как сообщает во вторник, 23 октября, пресс-служба Генпрокуратуры, услугами таможенников пользовался ряд предприятий-импортеров транспортных средств, а также предприятия реального сектора экономики. Следователи получили все доказательства, подтверждающие схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. При этом в ней были задействованы должностные лица таможенных органов Государственной фискальной службы Украины, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики.

Сейчас задержанным лицам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, у начальника таможенного поста "Рава-Руська" Львовской таможни ГФС, которого задержали на взятке, изъяли вещественные доказательства. Так, они были изъяты во время задержания чиновника на получении взятки в сумме 21 тысяча гривен.


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