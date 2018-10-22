Суд отправил водитель ДТП с актерами "Дизель шоу" под домашний арест

Суд отправил его под круглосуточный домашний арест. Как сообщил в понедельник, 22 октября, судья во время заседания суда, Манюк также обязан информировать следователя и прокурора о месте лечения и предоставлять подтверждающие справки.

Напомним, прокуратура просила Шевченковский районный суд города Киева взять под стражу водителя автобуса, который вез группу актеров "Дизель Шоу".

Как сообщал УРА-Информ, ранее водитель рассказал подробности аварии. По его словам что отвлекся от дороги. В момент столкновения с грузовиком он смотрел на Марину Поплавскую, которая сидела рядом с ним. Она подошла к нему и сказала, что очень хочет в Житомир и спешит домой. По его словам, у актрисы болела спина.