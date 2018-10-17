Во вторник на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ, один получил ранения

Российские наемные войска и подчиненные им боевики 19 раз открывали огонь по нашим позициям. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Вместе с тем в результате боевых действий погибли двое украинский военный. Еще один получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Активизировалась работа вражеских снайперов.

Огонь также велся в районе населенных пунктов Станица Луганская, Новозвановка, Луганское, Пески, Марьинка, Березовое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

На опорные пункты наших войск вблизи Луганского противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 и 82-мм, а также вооружения боевых машин пехоты. Позиции Объединенных сил в районе Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра. В Марьинке и Березовом по нашим защитникам вели огонь снайперы.

По данным украинской разведки, в течение суток трое боевиков уничтожено и еще двое ранены.

При этом уже с начала суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Лебединский из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Напомним, за минувшие сутки понедельник, 15 октября, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было неспокойно. Российские наемные войска и подчиненные им боевики 37 раз открывали огонь по нашим позициям. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, не применялось. Вместе с тем в результате боевых действий погиб один украинский военный. Еще трое получили ранения.