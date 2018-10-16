06:00 16.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине во вторник будет по-прежнему господствовать "бабье лето"

Во вторник, 16 октября, в Украине сохранится сухая и теплая погода.

В Украине во вторник будет по-прежнему господствовать

Ветер сегодня преимущественно юго-восточный, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 17-22 градусов тепла.

В Киеве сегодня весь день будет ясным, только утром ненадолго небо покроется облаками. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 4-6 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов.

В западных областях во вторник небольшая облачность, без осадков. Температура ночью составит 1-7 градусов тепла. Днем потеплеет до 17-23 градусов.

На севере страны небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от 0 до шести градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-22.

В центральных областях сегодня также сухо и тепло. Ночью столбики термометров покажут от 2 до 8 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 17-23.

На востоке страны сегодня осадков синоптики не обещают. Ночью будет от 2 до 7 градусов со знаком полюс. Днем воздух прогреется до 17-22.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков. Температура ночью не опустится ниже 5-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 19-24.

В Крыму сегодня также сухая и теплая погода. Температура ночью не опустится ниже 6-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 19-24.

Народный прогноз: В этот день почитается память святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. В народе день называли Денисы Позимские или Хлебник. Наши предки считали, что первый снег за сорок дней до зимы выпадает, и в прежние времена в этот день на самом деле нередко бывал первый снег.


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