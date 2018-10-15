09:25 15.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В понедельник в Украине продолжается "бабье лето"

В понедельник, 15 октября, в Украине сохранится сухая и теплая погода, которую в народе называют "бабьим летом".

В понедельник в Украине продолжается

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 17-22 градусов тепла.

В Киеве сегодня небо будет ясным с утра и до вечера. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью будет от 0 до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха будет от 0 до 6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов.

На севере страны в понедельник также сухо и тепло. Температура воздуха ночью будет от 0 до 5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-22 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от 0 до 5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-22 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит 1-7 теплых градусов. Днем потеплеет до 17-22 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит 5-11 теплых градусов. Днем потеплеет до 17-22 градусов.

В Крыму сегодня также будет тепло и сухо. Ночью температура воздуха не опустится ниже 6-11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов.

Народный прогноз: 15 октября почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если на Киприана сильный дождь и ледяной ветер - зима будет студеной. В это время происходит ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0 градусов Цельсия.


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