09:59 13.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине сохраняется высочайший уровень пожароопасности

В четверг, 13 сентября, в Украине на ближайшие дни объявили чрезвычайный уровень с пожарной опасности.

В Украине сохраняется высочайший уровень пожароопасности

При этом в отдельных областях Украины сохранится самый высокий пятый уровень пожарной опасности. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные украинского Гидрометцентра, такая ситуация сложилась в восточных, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях.

В Укргидрометцентре также отмечают, что опасность в первую очередь касается покрова земли, в частности сухой травы. Поэтому призывают граждан быть осторожными с огнем.

Экологи, в свою очередь, отмечают вред для природы от самовольного сжигания сухих растений. Такая традиция, по их словам, особенно популярна в Украине осенью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в четверг, 13 сентября, погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса Осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 23-28 градусов тепла.


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