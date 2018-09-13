10:15 13.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области после свадьбы шесть человек попали в больницу

В Ровенском районе шесть человек попали в больницу с острым пищевым отравлением.

В Ровенской области после свадьбы шесть человек попали в больницу

Все они накануне гуляли на свадьбе в ресторане села Колоденка. Как сообщает в четверг утром, 13 сентября, пресс-служба Ровенской местной прокуратуры, по факту отравления открыто уголовное дело.

По данным прокуратуры шесть человек были госпитализированы в Ровенскую центральную городскую больницу с симптомами острого пищевого отравления.

В связи с этим Ровенским районным отделением полиции Ровенского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в области начато досудебное расследование. Санкция статьи, по которой ведется следствие, предусматривает ответственность смотрудников заведения за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения массовых неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления и привлечения виновных в этом лиц к ответственности, - заверили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в больницу с отравлением попали 15 человек, которые праздновали день рождения в кафе в селе Суходолы Львовской области.


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