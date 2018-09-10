Украинский паспорт поднялся на 24 место в рейтинге

Об этом свидетельствуют данные на сайте passportindex.org.

Согласно приведенным данным, обладатели украинского паспорта могут посещать без виз 90 различных стран мира, а еще в 41-м государстве они смогут получить визу по прибытии. При этом для визита в 67 стран украинцам придется оформить визу в посольстве или консульстве.

Среди стран, для посещения которых украинцам все еще нужна виза - Япония, США, Великобритания, Ирландия и Китай.

Первое место в рейтинге занял документ, удостоверяющий гражданство Сингапура - его владельцы могут путешествовать без виз в 127 стран, и только в 32 должны оформлять визу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международная ассоциация воздушного транспорта составила рейтинг безвиза, согласно которому украинское государство заняло четверое место. Примечательно, что после безвиза с ЕС впервые в истории сложилась ситуация, когда загранпаспорт Украины стал ценнее паспорта РФ.