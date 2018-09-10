Украинский паспорт поднялся на 24 место в рейтинге

По состоянию на 10 сентября паспорт гражданина Украины улучшил свой показатель в рейтинге Global Passport Power Rank 2018. Таким образом, украинский документ занял 24 место по диапозону возможностей, которые предоставляет своему владельцу.
Об этом свидетельствуют данные на сайте passportindex.org.
Согласно приведенным данным, обладатели украинского паспорта могут посещать без виз 90 различных стран мира, а еще в 41-м государстве они смогут получить визу по прибытии. При этом для визита в 67 стран украинцам придется оформить визу в посольстве или консульстве.
Среди стран, для посещения которых украинцам все еще нужна виза - Япония, США, Великобритания, Ирландия и Китай.
Первое место в рейтинге занял документ, удостоверяющий гражданство Сингапура - его владельцы могут путешествовать без виз в 127 стран, и только в 32 должны оформлять визу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международная ассоциация воздушного транспорта составила рейтинг безвиза, согласно которому украинское государство заняло четверое место. Примечательно, что после безвиза с ЕС впервые в истории сложилась ситуация, когда загранпаспорт Украины стал ценнее паспорта РФ.