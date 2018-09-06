22:15 06.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко предлагает повысить денежного обеспечения украинских военнослужащих минимум на 30%

Президент Украины Петр Порошенко считает, что денежного обеспечения украинских военнослужащих должно быть повышено как минимум на 30%.

Порошенко предлагает повысить денежного обеспечения украинских военнослужащих минимум на 30%

Он также выступает за должное обеспечение оружием Вооруженных сил Украины. Как заявил глава государства в четверг, 6 сентября, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, ситуация с военным бюджетом сложилась непростая, хотя общими усилиями принятые реформы уже дают соответствующие плоды.

Порошенко также выразил надежду, что макроэкономические показатели Украины позволят обеспечить финансирование сектора национальной безопасности и обороны

Главное, во-первых, обеспечение оружием Вооруженных сил Украины. Все, что мы видели на военном параде, в том числе и в качестве опытных образцов, должно немедленно поступить в войска, иначе это все показуха, - заявил президент, добавив, что украинская армия является гарантом украинской независимости.

Вторая позиция - это система социальных гарантий украинского военнослужащего. Не только патриотизм должен держать украинского воина в украинской контрарной армии, а и соответствующее денежное обеспечение. Просил бы, чтобы обеспечение украинского солдата было поднято не менее как на 30% . Мы посчитали - поставить это приоритетом и сделать все, чтобы это поручение было реализовал наилучшим образом, - подчеркнул президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко уверен, что политика умиротворения Российской Федерации не действует. Только ужесточение санкционного режима против Москвы и солидарной позицией мирового сообщества можно не допустить появления новых жертв от действий России, - уверен президент.


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