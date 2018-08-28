Сенцов сообщил, что у него дистрофии и анемии

При этом он страдает от дистрофии, анемии и гипоксии. Об этом он сообщил в своем письме продюсеру постановки пьесы Олега Сенцова Номера и основателю продакшн-компании 435 FilmsАнна Паленчук.

Во вторник, 28 августа, она опубликовала на своей страничке в своем Facebook отрывок, в котором, в частности, сказано, что Сенцов вообще не верит, что его выпустят (речь идет о наших съемках), либо вообще это произойдет.

Чтобы понять о моем самочувствии загугли: дистрофия, анемия, гипоксия (кислородная недостаточность), - процитировала она письмо от режиссера.

Паленчук также добавила, что получила письмо от Сенцова после почти двух недель молчания.

Это письмо написано рукой Олега и со свойственным Олегу юмором. Это ответ на мое письмо от 17 августа. А Олег, как я думаю, написал его 21 августа. Хотя дата плохо отсканирована, - рассказала продюсер, добавив, что Сенцову, скорее всего, передают не все письма.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Как сообщал УРА-Информ, 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти почти три месяца он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.