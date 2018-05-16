Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку

Таким действиями он требует освободить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Как сообщила в среду утром, 16 мая, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан, он готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически готовил организм.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о всех возможных последствиях, в частности необратимых для здоровья, однако он заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

В его заявлении, в частности, сказано что он, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине, - написал Сенцов.

На данный момент Сенцов находится в одиночной камере и его адвокат не исключает, что его подзащитного могут направить на принудительное психиатрическое обследование и применят принудительное кормление.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Как сообщал УРА-Информ, состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова ухудшилось - у режиссера крошатся зубы и выпадают волосы.