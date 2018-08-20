21:59 20.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд продлил арест Владимира Рубана

Шевченковский районный суд города Киева в понедельник, 20 августа, продлил меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

Суд продлил арест Владимира Рубана

Таким образом, подозреваемый будет находится под стражей до 8 сентября. Как сообщил адвокат Рыбин на своей страничке в Facebook, суд постановил частично удовлетворить ходатайство прокуратуры и продлить срок содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Вместе с тем прокуратура просила продлить для Владимира Рубана срок содержания под стражей на 60 суток.

Полный текст определения будет оглашен 23 августа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Украинские правоохранители подозревают его в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.


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