Рубан просит включить его в списки на обмен от пророссийских боевиков

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.

Ранее, 25 июня, Рубан отказался от своих адвокатов Виталия Погосяна и Андрея Смирнова и выразил желание, чтобы его защищал Рыбин. Поэтому на судебном заседании 25 июня Рубана представлял уже Рыбин.

В тот день суд на 2 месяца продлил Рубану срок содержания под стражей.

Напомним, 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения, теракта и незаконном обращении с оружием. По делу Рубана задержали также нардепа Надежду Савченко.

Как сообщал УРА-Информ, Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине.