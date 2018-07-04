18:39 04.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рубан просит включить его в списки на обмен от пророссийских боевиков

Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан через своего адвоката Валентина Рыбина передал "омбудсмену" пророссийских боевиков Донетчины Дарье Морозовой просьбу включить его в списки на обмен с стороны оккупантов.

Рубан просит включить его в списки на обмен от пророссийских боевиков

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина.

Ранее, 25 июня, Рубан отказался от своих адвокатов Виталия Погосяна и Андрея Смирнова и выразил желание, чтобы его защищал Рыбин. Поэтому на судебном заседании 25 июня Рубана представлял уже Рыбин.

В тот день суд на 2 месяца продлил Рубану срок содержания под стражей.

Напомним, 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения, теракта и незаконном обращении с оружием. По делу Рубана задержали также нардепа Надежду Савченко.

Как сообщал УРА-Информ, Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине.


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