21:15 14.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе полиция разоблачила банду фальшивомонетчиков - ВИДЕО

В Одессе в четверг, 14 июня 2018 года, полиция разоблачили банду фальшивомонетчиков.

В Одессе полиция разоблачила банду фальшивомонетчиков - ВИДЕО

В ее состав входили пять человек. При этом трое из низ - граждане одного из государств Кавказского региона.

Как сообщает пресс-службы Национальной полиции Украины, злоумышленники сбывали поддельные купюры по цене, которая составляла 30-40% от их номинала. Среди подделок были банкноты как украинской, так и иностранной валюты.

Участники банды задержали и сейчас уже им объявлено о подозрении по статье Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов Уголовного кодекса Украины. Теперь задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Закарпатской области в среду, 14 июня, разоблачили начальника Управления имуществом города Департамента городского хозяйства Ужгородског городского совета. Чиновница требовала и получила 800 долларов взятки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, служащая была задержана во время получения первой часть неправомерной выгоды.


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