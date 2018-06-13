В Ужгороде на взятке "попался" топ-чиновник горсовета

Чиновница требовала и получила 800 долларов взятки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, служащая была задержана во время получения первой часть неправомерной выгоды.

За эти деньги она обещала подписать договор аренды коммунального помещения площадью 32 квадратных метров

В дальнейшем, за 3 тысячи200 долларов она пообещала решить вопрос с приватизацией указанного объекта из расчета по 100 долларов за каждый квадратный метр.

При этом средства она требовала передать через ее гражданского мужа, у которого правоохранителями и изъято первую часть неправомерной выгоды.

Чиновница была задержана и сейчас решается вопрос об объявлении ей о подозрении по статье Уголовного Кодекса Украины - Вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины " на горячем" поймали депутата Сумского городского совета взятки на получении денежной выгоды в размере 4500 долларов. Оперативники спецслужбы установили, что депутат горсовета требовал от частного предпринимателя взятку за содействие в продлении срока аренды земельного участка.