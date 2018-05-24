В Украину из заключения возвращается шесть моряков - МИД

В четверг, 24 мая 2018 года, пятеро моряков родом из Украины, вернулось на родину после длительного заключения. Еще один пленник прибудет в Украину по окончанию реабилитации в Нидерландах.
Об этом сообщает Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
Украинские граждане приблизительно на протяжении одного месяца незаконно удерживались пиратами в заложниках в дельте Нигера.
Пока что не сообщается, в каких условиях их против воли содержали пираты. Одному украинцу понадобился курс лечения, после которого он прибудет в Украину из Нидерланд. Климкин высказал благодарность нидерландским и нигерийским товарищам за помощь и поддержку.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Канаде в следствии падения с трехметровой высоты умер украинец, который работал там капитаном сухогруза под названием "SAGE AMAZON".
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