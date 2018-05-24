17:20 24.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100194948:test

В Украину из заключения возвращается шесть моряков - МИД

В четверг, 24 мая 2018 года, пятеро моряков родом из Украины, вернулось на родину после длительного заключения. Еще один пленник прибудет в Украину по окончанию реабилитации в Нидерландах.

 

В Украину из заключения возвращается шесть моряков - МИД

Об этом сообщает Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Украинские граждане приблизительно на протяжении одного месяца незаконно удерживались пиратами в заложниках в дельте Нигера.

Пока что не сообщается, в каких условиях их против воли содержали пираты. Одному украинцу понадобился курс лечения, после которого он прибудет в Украину из Нидерланд. Климкин высказал благодарность нидерландским и нигерийским товарищам за помощь и поддержку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Канаде в следствии падения с трехметровой высоты умер украинец, который работал там  капитаном сухогруза под названием "SAGE AMAZON".


Поделиться
Читайте также:
 
К экзамену по украинскому языку не допустили 167 человек Главный борец с "Роттердам+" оказался сотрудником Ассоциации ветеранов российской разведки В Швеции утвердили закон, чтобы обезопасить женщин от изнасилований Украина будет содействовать в привлечении виновных в катастрофе MH17, - Климкин
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив