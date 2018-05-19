СБУ обнародовала очередные доказательства присутствия российских кадровых военных на Донбассе - ВИДЕО

Соответствующее видео появилось на официальном сайте СБУ.

Из телефонного разговора четко понятно, что бывший офицер спецназа Главного управления Генштаба ВС РФ Дмитрий Уткин (личный номер М-0209) отдает команду своему подчиненному - гражданину РФ Сергею Ковалеву, (личный номер М-0274), срочно эвакуировать уничтоженные силами АТО под Дебальцево современные образцы российской боевой техники.

Таким образом, Россия в очередной раз пыталась скрыть следы своего присутствия на востоке Украины и предоставления помощи боевикам как материально-технической - бронированные разведывательно-дозорные машины КамАЗ-43269 "Дозор", так и кадровой - в виде военных консультантов из числа кадровых российских офицеров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники СБУ в самом центре Харькова силовики задержали автомобиль, в котором перевозили оружие.