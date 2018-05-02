В Великобритании предприниматели объявили войну пластику

Об этом сообщает Erie News Now.

По плану к 2025 году компании, которым принадлежит около 80% пластиковой упаковки в Великобритании, поднимут долю перерабатываемого пластика до 70%.

Приблизительно 40% пластика в Европе уходит именно на упаковку. В Великобритании в данный момент только 46% упаковки изготавливают из перерабатываемого пластика. Миссия компаний, которые вошли в пакт, - довести эту часть до 70%, а к 2042 году - до 100%.

В борьбе с пластиком большинству европейских государств помогает депозитная система сбора тары: при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, потраченных при покупке. Чем больше бутылок соберет автомат - тем больше пластика можно будет еще раз использовать или перерабатывать.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", ученые зафиксировали в некоторых глыбах более 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда.