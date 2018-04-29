В Арктике зафиксировали рекордный объем пластика

Об этом сообщают сотрудники Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в немецком Бремерхафене, которые опубликовали результаты своей работы в научном журнале Nature Communications.

Больше 50% микрочастиц мусора имеют диаметр в одну двадцатую миллиметра, поэтом могут послужить едой для ракообразных и инфузорий, что вероятно приведет к негативным последствиям.

По словам исследователей, микрочастицы отходов могут стремительно оседать на дно из-за того, что обрастают водорослями, бактериями и набирают вес.

Отмечается, что причиной такого загрязнения Северного Ледовитого океана стало развитие мирового мореплавания и рыбного хозяйства.

Ученые проанализировали образцы льда из пяти разных территории около Северного полюса, которые собрали во время полярных экспедиций в 2014 и 2015 годах. Для исследований применяли особый инфракрасный спектрометр, который может фиксировать микрочастицы диаметром в одну шестую волоса.

Так, исследователи обнаружили в несколько раз более высокую концентрацию пластика в образцах льда, сравнительно с предыдущими исследованиями. В общем, эксперты зафиксировали 17 видов материалов из мусора, в числе которых - полиэтилен и полипропилен, лак, нейлон и прочее.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на протяжении 2016 года мировое изготовление пластика поднялось на 4%, а за последние пять лет общий уровень вырос на 20%, или на 56 млн тонн.