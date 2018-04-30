Украинским школьникам планируют предложить к изучению предмет коррупции

Об этом информирует зарегистрированная на сайте президента петиция №22 автора Остроушко Лилианы.

Женщина написала просьбу к главе государства Петру Порошенко обратиться в Министерство образования Украины для реализации во всех учебных заведениях страны обязательного предмета противодействия коррупции. Она предлагает изучать школьникам этот курс с первого по одиннадцатый классы, поскольку многие люди не знакомы с антикоррупционным законодательством.

Это нововведение даст возможность воспитать правовое сознание у детей и сделать огромный рывок в борьбе с коррупцией.

Для рассмотра петиции президентом, она должна набрать 25 000 голосов за три месяца. В данный момент 38 человек проголосовали "за", хотя впереди еще 85 дней и сбор подписей продолжается.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в ближайшем времени в городе Запорожье проведут массовые тотальные проверки образовательных учреждений, детских садов и санаториев в зоне курортов.