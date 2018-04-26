В Харькове из-за вспышки кори ввели карантин в детской больнице

Такое решение принято из-за вспышки кори. Как сообщает местное издание NewsRoom, ссылаясь на слова сотрудников больницы, карантин объявлен до 10 мая.

Ни одно отделение с сегодняшнего дня не работает, ни врачей, ни посетителей в больнице нет. Остались только сторожа, но им сделали прививки, - пишет издание.

Вместе с тем в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации пояснили, что в данный момент все руководство облздрава находится на совещании. Сообщить подробную информацию о закрытии больницы в обладминистрации пообещали позже, - заверили в пресс-службе, добавив, что в Харьковской области за неделю корью заболели шесть детей и десять взрослых.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине за прошедшую неделю зафиксировано наибольшее количество больных с начала вспышки болезни в 2017 году. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 16-ю неделю 2018 года корью заболели 1070 человек: 507 взрослых и 563 ребенка.