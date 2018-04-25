Львовский Монумент славы обвели забором - ФОТО

Об этом сообщает Львовская ОДА.

25 апреля рабочая группа, призванная городскими властями установила забор вокруг основной части памятников.

Исполнительный комитет Львовского горсовета в среду 18 апреля, принял решение о выделении финансов на ограждение Монумента славы в городе. В результате в общей сложности на работы перечислено 413,6 тыс. гривен.

Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, заявил, что данное ограждение памятников должно убрать любое напряжение,чтобы начать демонтажные работы Монумента со стелы. Он пояснил предназначение забора в том, что Монумент несет угрозу людям.

О том, когда вместо аварийных конструкций в Монументе сформируют новое общественное место пока что неизвестно.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", управление Службы безопасности Украины во Львовской области провело процедуру сжигания наркотических средств, которые были изъяты в 2014 году на границе на сумму 50 млн грн.