Украинцам напомнили о дороговалютной жизни радикала Рыбалки

Об этом ранее сообщали журналисты "ЗиК" в рамках проведенного расследования о жизни политика.

Так, по данным издания, в списке недвижимого имущества С.Рыбалки числится несколько земельных участков и квартир в Украине. Кроме того, С.Рыбалка владеет незадекларированной квартирой в Париже.

"Также, Рыбалке принадлежит целый парк шикарных автомобилей, которые он меняет "как перчатки". Нардеп любит погонять на своих автомобилях по дорогим курортам. И даже не против разбить суперкар на узких европейских улочках", - говорится в журналистском расследовании.

Сообщается, что наряду с шикарными автомобилями, Рыбалка является поклонником элитного отдыха. В качестве подтверждения, журналисты рассказали о дороговалютном отпуске нардепа в Монако.

"26 июля 2015 года Рыбалка вместе с подружкой и целой свитой охранников прибыл в Монако и поселился в гостинице Эрмитаж в Монте-Карло в номерах за 4 тыс. евро в сутки. Для нардепа специально перегнали из Украины элитный спорткар Ferrari. Кроме того, в Монако привезли автомобиль охраны нардепа Toyota Land Cruiser. 28 июля Рыбалка разбил собственную Ferrari неподалеку от отеля

После этого, нардеп купил Rolls-Royce Wraith за 300 тыс. евро. Авто оформили на двоюродную сестру Рибалки Алину Палий", - напомнили журналисты.

Тем временем, Сергей Рыбалка изо всех сил пускает пыль в глаза старикам и старушкам в Днепропетровской области. Как рассказал он сам на личной странице в Фейсбук, совсем недавно Рыбалка провел ряд встреч со стариками Новомосковского и Магдалиновского районов Днепропетровщины. Об этом сняли целый сюжет.

Из видео местного канала следует, что бабушки жаловались депутату на нехватку денег на лекартсва7 на что радикал не поспешил помочь лично, а лишь заявил, что старикам следке просить финансовой помощь у своего местного областного совета.