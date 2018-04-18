13:30 18.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гройсман поручил проверить Сумскую таможню

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман огласил требование к Государственной фискальной службе тщательно исследовать Сумскую таможню. Государственный орган подозревают в вероятном пренебрежении антидемпинговыми мерами в сторону завозных минеральных удобрений.

 

Гройсман поручил проверить Сумскую таможню

Об это сообщает пресс-служба ГФС.

Премьер отдал данное требование в ходе правительственного заседания в среду, 18 апреля, в ответ на обращение народных депутатов по поводу создания Сумской таможней коридора в обход антидемпинговых пошлин правительства.

Гройсман напомнил, что Межведомственная комиссия по международной торговле в конце прошлого месяца марта утвердила антидемпинговые пошлины для российской компании "Дорогобуж" на уровне 29,25%, в целом для России - 42,96%, поменяла описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры, чтобы помешать уклону от этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в аэропорту "Борисполь" полиция задержала главного государственного инспектора отдела таможенного оформления киевской таможни Государственной фискальной службы и главного государственного инспектора второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям киевской таможни.


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