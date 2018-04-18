Гройсман поручил проверить Сумскую таможню

Об это сообщает пресс-служба ГФС.

Премьер отдал данное требование в ходе правительственного заседания в среду, 18 апреля, в ответ на обращение народных депутатов по поводу создания Сумской таможней коридора в обход антидемпинговых пошлин правительства.



Гройсман напомнил, что Межведомственная комиссия по международной торговле в конце прошлого месяца марта утвердила антидемпинговые пошлины для российской компании "Дорогобуж" на уровне 29,25%, в целом для России - 42,96%, поменяла описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры, чтобы помешать уклону от этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в аэропорту "Борисполь" полиция задержала главного государственного инспектора отдела таможенного оформления киевской таможни Государственной фискальной службы и главного государственного инспектора второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям киевской таможни.