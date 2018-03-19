01:00 19.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "Борисполе" полиция задержала двух чиновников таможни - ФОТО

В воскресенье, 18 марта, в аэропорту "Борисполь" полиция задержала главного государственного инспектора отдела таможенного оформления киевской таможни Государственной фискальной службы и главного государственного инспектора второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям киевской таможни.

В

Чиновники попались на взятке. Как сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, задержанные получили от гражданки Украины по 500 долларов каждый.

За эти деньги они обещали не препятствовать перемещению багажа. Кроме того, установлено, что в начале месяца за такую же "услугу" оба взяточника также получали от указанной гражданки неправомерную выгоду в общем размере 600 долларов.

Полиция задержала взяточников в порядке статьи Уголовного процессуального кодекса Украины "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды".

В настоящее время обоим готовятся уведомления о подозрении, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности.

Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Волынской области следователи Службы безопасности Украины задержали местного прокурора. В этот же день задержанному объявлено о подозрении в получении взятки. Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник требовал две тысячи долларов от жены одного из осужденных за решение вопроса о досрочном освобождении ее мужа.


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