17:21 12.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ЕС и Канада намерены отправить летальное оружие Украине

Украина ожидает, что Европейский союз и Канада предоставят Украине летальную оружие по примеру Соединенных Штатов Америки.

ЕС и Канада намерены отправить летальное оружие Украине

Об этом во время международного без пекового форума в Киеве заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

По словам спикера, украинское правительство надеется, что  США примет вместе с партнерами из Евросоюза и Канады примет данное решение.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал Консолидированный закон о бюджетные ассигнования на 2018 год. Закон насчитывает 2232 страницы и предусматривает распределение расходов на 1,3 триллиона долларов. В нем, в частности, увеличено финансирование на поддержку Украины, в этом году помощь составит 620,7 млн долларов, что превышает соответствующий прошлогодний бюджет.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", российский агрессор использовал против Украины совершенно новое оружие, а именно военную, экономическую, энергетическую жесткую политику и внедрение во внутренние дела страны.


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