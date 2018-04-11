14:54 11.04.2018 | Общество | Новости
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Боевики планируют заставить школьников изучать враждебную идеологию

На временно оккупированных участках Донбасса неподконтрольные администрации совместно с российским командованием оформили план пропагандистских мероприятий. На местных жителей запланировано повышение влияния российской идеологии, в частности на детей школьного возраста.

Боевики планируют заставить школьников изучать враждебную идеологию

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины на брифинге.

Он заявил, но занятия под названием "Военно-патриотическое воспитание молодежи" на самом деле несут в себе включение школьников к занятиям с идеологической, тактической и огневой подготовки против их воли.

Как сообщил Гуцуляк, предмет "начальная военная и медико-санитарная подготовка" относят к обязательным для изучения в классах, следуя решению "Министерства образования и науки" российской оккупационной администрации на временно оккупированной территории Донецкой области.

По словам Гуцуляка, для выпускников, чтобы получить необходимую оценку и выпуск из школы, необходимо будет делать упражнения стрельбового характера из стрелкового оружия и сдавать нормативы по тактической подготовке. Оценку можно получить на материально-технической базе соединений и частей оккупационных войск России.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", российские наемные войска и подчиненные им боевики за минувшие сутки вторник, 10 апреля, 64 отрывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины.


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