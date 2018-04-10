В мае украинцы будут отдыхать в общей сложности десять дней

Помимо официальных нерабочих дней, в мае будет три дополнительных выходных дня - 1, 9 и 28 мая. Для создания благоприятных условий празднования, распоряжением Кабинета министров рекомендуется перенести рабочий день с понедельника 30 апреля на субботу 5 мая.

Сокращенными рабочими днями на один час будут предпраздничные дни - 5 мая, который переносится с 30 апреля и 8 мая.

День труда ежегодно отмечается в первый день мая. Несмотря на то, что в прошлом году Верховной Радой был принят законопроект № 5496 об отмене выходного дня 2 мая, маевка 2018 будет длительной. Майские праздники по случаю Дня труда начнутся с субботы 28 апреля и продлятся по вторник 1 мая включительно.

В 2015 году парламентом Украины был установлен День памяти и примирения - 8 мая, который также проходит ежегодно во многих европейских странах. Дата связана с событиями 8 мая 1945 года, когда состоялась ратификация акта о капитуляции немецких нацистских войск. В этот день чествуют подвиг украинского народа, почитают жертв Второй мировой войны, проводят мемориальные мероприятия. 8 мая - памятный день, выходным он не является.

Вместе с тем День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Украине отмечается 9 мая. Это официальный государственный праздник и нерабочий день.

В 2018 году День Святой Троицы приходится на 27 мая. Согласно КЗоТ Украины, выходным днем будет и следующий после праздника понедельник. Таким образом, майские выходные 2018 по случаю Троицы продлятся три дня - с 26-го по 28 мая включительно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2018 году. Соответствующее распоряжение принято на в четверг, 11 января, на заседании правительства. Согласно принятому постановлению, для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий ряд рабочих дней перенесли.