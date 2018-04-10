В Германии рабочие объявили бессрочную акцию протеста

По предварительной информации, сегодня компания Lufthansa отменила половину своих рейсов - 800 перелетов. В аэропортах в Мюнхене, Кельне и Бремене люди вышли на демонстрации с требованием повышения заработной платы на 6 процентов.

По словам главы крупнейшего в Германии профсоюза работников сферы услуг Verdi Фрэнка Бсирске, забастовки могут продлиться до конца недели, на акции протеста готовы выходить сотрудники во всех федеральных землях Германии, что может нанести значительный ущерб компаниям-авиаперевозчикам.

Демонстрации и страйки охватили работу детских садов и бассейнов, а также услуги по сотрировке мусора в нескольких немецких регионах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Франции прошла очередная волна забастовок железнодорожников против новой правительственной реформы.