Илона Маска обвиняют в создании дыры в ионосфере

Об этом сообщает Tech Times.

По мнению ученых, несмотря на небольшой вес груза он позволил запустить ракету по почти вертикальной траектории вместо изогнутой, которая позволяет легче преодолевать притяжение.

После этого образовалась V-образная, круговая ударная волна, которая вместе с выбросами газов из двигателя привела к появлению дыры в плазме ионосферы диаметром около 900 километров.

Согласно исследованию она сохранилась несколько часов. Волна стала самой мощной за всю историю космических запусков.

Ученые утверждают, что подобные разрывы в ионосфере могут приводить к сбоям в GPS-системах.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", основатель SpaceX Илон Маск провел второй испытательный запуск ракеты Falcon Heavy. На этот раз Макс опять повторил отправку на орбиту Марса своего автомобиля Тесла, однако за рулем транспорта теперь сидел манекен с именем Starman.