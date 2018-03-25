09:26 25.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине

Сегодня, 25 марта на большей части территории Украины будет сохраняться плюсовая температура. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

Прогноз погоды в Украине

На севере страны Киевской, Сумской, Житомирской и Харьковской областях дневная температура поднимется до 1-6 градусов со знаком плюс. 

На востоке Украины в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях местами пройдут дожди, температурный максимум поднимется до 5-7 градусов тепла.

На западе показатель термометров будет колебаться в отметке 1-2 градуса с отметкой плюс, на дорогах гололедица, местами пройдет снег, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

 На Закарпатье и Прикарпатье будет сохраняться тепло - до 5 градусов со знаком плюс.

В Киеве сегодня столбики термометров покажут до плюс 3-4 градусов, утром в некоторых районах переменная облачность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одесской области выпал желтый снег.


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