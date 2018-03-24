Вся Барселона вышла на антиправительственные акции протеста - ВИДЕО

Сообщается, что активисты начали провоцировать правоохранителей, люди забрасывали полисменов дымовыми шашками, кидались камнями и стеклянными бутылками. В ход пошли также и металлические сваи, дубье и прочие подручные средства.

Местные СМИ утверждают, что улицами Барседоны передвигаются более 10 тыс человек.

Напомним. что подобную реакцию жителей спровоцировало решение Верховного суда Испании на выдачу европейского ордера на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех политиков, которые покинули Испанию.

Дело касается референдума, проведенного в автономии в октябре прошлого года с требованием политической автономии области. Сам Пучдемон на данный момент находится в Брюсселе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Верховный суд Испании утвердил решение о взятии под стражу пятерых каталонских политиков.