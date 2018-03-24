20:00 24.03.2018 | Общество | Новости
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Сегодня в мир на час погрузится во тьму

Сегодня, в последнюю субботу марта мир отмечает день "Часа Земли". Об этом передает официальный сайт Всемирного фонда природы.

Сегодня в мир на час погрузится во тьму

Впервые это мероприятие было организовано в 2008 году. Тогда же всемирную популярность оно приобрело благодаря журналистам The Sydney Morning Herald в 2007 году. 

В этот день люди по всему миру ровно в 20:30 выключают на один час все свои электронные и электрические приборы в знак солидарности с защитниками экологии. Главная задача акции состоит в том, чтобы показать человечеству, что мир находится на грани экологической катастрофы.

К 2050 году наша планета столкнется с дефицитом пресной воды, чистого воздуха и резким сокращением ледников.

Украинские города - Киев, Днепр, Харьков, Львов, Одесса уже подтвердили, что будут принимать участие в акции. Для нашей страны это будет уже 10-ый раз участие во флэшмобе "Часа Земли".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине встречали День весеннего равноденствия.


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