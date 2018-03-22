В Украине из-за непогоды обесточенными остаются четыре населенных пункта

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на семь часов утра в Донецкой области без света все еще остаются люди в двух поселках и в Луганской области также в двух.

Сейчас для расчистки дорог работают 805 человек и 587 единиц техники, в том числе от ГосЧС 476 человек и 138 единиц техники.

За прошедшие сутки спасателям удалось отбуксировать 264 единиц автомобилей, в которых находилось 413 человек, - рассказали в спасательном ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 22 марта, над территорией Украины сохранится холодная воздушная масса. В этот день погода в Украине будет без существенных осадков, лишь ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму пройдет снег. На дорогах гололедица.