Во вторник на Донбасса один военнослужащий ранен, еще один получил боевую травму - ВИДЕО

В результате боевых действий один военнослужащий был ранен. Еще один украинский воен получил боевою травму.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

Так, на Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Пески. Также, из гранатометов и противотанкового ружья вели огонь по защитникам Авдеевки.

На Луганском направлении из стрелкового оружия противник совершил обстрел укреплений неподалеку Станицы Луганской, а из 82 мм минометов и зенитной установки - вблизи Троицкого. Кроме того, 82 мм минометы незаконные вооруженные формирования применили по защитникам Луганского.

Напомним, за прошедшие сутки понедельник, 19 марта, боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий ранение получил украинский военнослужащий. Его доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.