В Днепре произошла авария на теплотрассе

В результате инцидента без отопления осталось 36 многоэтажных домой. Также без тепла остался один из роддомом города.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла под землей. Горячая вода просочилась сквозь землю, затопив подвал офисного помещения в пятиэтажном здании.

По словам представителя предприятия "Теплоэнерго" Сергея Бесфамильного, произошел прорыв трубопровода отопления. Сейчас сотрудники предприятия ищем утечку, а затем будут ее устранять.

Будем стараться - чем быстрее, тем лучше, - прокомментировал он ситуацию, добавив, что одновременно сотрудники коммунальных служб откачивают воду из офиса на проезжую часть. Для поиска утечки и ремонта труб была остановлена работа котельной, которая обеспечивает теплом другие многоэтажные здания.

Коммунальные службы обещают ликвидировать аварию до конца суток.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале более 660 домов Харькова остались без электричества и теплоснабжения в результате аварии теплосети. Причиной массово отключения коммунальных услуг послужила авария на тепломагистральной трубе диаметром 700 мм в Немишлянском районе города Харькова.