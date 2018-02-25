14:15 25.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Часть Харькова осталась без света и тепла

Более 660 домов Харькова остались без электричества и теплоснабжения в результате аварии теплосети. Об этом передает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Часть Харькова осталась без света и тепла

Сообщается, что причиной массово отключения коммунальных услуг послужила авария на тепломагистральной трубе диаметром 700 мм в Немишлянском районе города Харькова. Без света и тепла на данный момент остаются 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений. 

Причиной аварии называют резкое ухудшение погодных условий и стремительный перепад температур, из-за чего трубное покрытие просто не выдержало. 

Ремонтные бригады КП "Харьковские тепловые сети" и "Жилкомсервис" уже восстановили электроснабжение в 129 домах, четырех больницах и пяти лечебных заведениях. Власти города пообещали восстановить подачу электричества и тепла до вечера 25 февраля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове в районе Шепетиловки произошла авария на тепломагистрали, без тепла остались более 400 жилых домов.

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