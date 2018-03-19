На фасаде МИД Британии появилось изображение Путина - ВИДЕО

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, акцию устроили активисты арт-группы Philosoraptors. Таким образом они хотели призвать власти Британии и Запада в целом уважать выбор граждан России.

В Сети пользователи стали активно обсуждать, каким образом можно было организовать эту световую проекцию на здание британского внешнеполитического ведомства, предполагают, что это можно было сделать, например, из расположенного напротив Сент-Джеймсского парка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Центральная избирательная компания подсчитала 99,75% бюллетеней на президентских выборах в Российской Федерации. По результатам подсчета нынешний президент Владимир Путин набрал больше 76,67% голосов.