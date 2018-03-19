На фасаде МИД Британии появилось изображение Путина - ВИДЕО
После убедительной победы Владимира Путина на выборах стали появлятся в мире разные месседжи от действующиго президента РФ. Так, в очередной раз световое изображение улыбающегося Путина было замечено на фасаде здания МИД Великобритании со словами: "Скучали по мне?".
Об этом сообщает The Washington Post.
Как отмечается, акцию устроили активисты арт-группы Philosoraptors. Таким образом они хотели призвать власти Британии и Запада в целом уважать выбор граждан России.
В Сети пользователи стали активно обсуждать, каким образом можно было организовать эту световую проекцию на здание британского внешнеполитического ведомства, предполагают, что это можно было сделать, например, из расположенного напротив Сент-Джеймсского парка.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Центральная избирательная компания подсчитала 99,75% бюллетеней на президентских выборах в Российской Федерации. По результатам подсчета нынешний президент Владимир Путин набрал больше 76,67% голосов.