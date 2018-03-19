15:13 19.03.2018 | Общество | Новости
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На фасаде МИД Британии появилось изображение Путина - ВИДЕО

После убедительной победы Владимира Путина на выборах стали появлятся в мире разные месседжи от действующиго президента РФ. Так, в очередной раз световое изображение улыбающегося Путина было замечено на фасаде здания МИД Великобритании со словами: "Скучали по мне?".

На фасаде МИД Британии появилось изображение Путина - ВИДЕО

Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, акцию устроили активисты арт-группы Philosoraptors. Таким образом они хотели призвать власти Британии и Запада в целом уважать выбор граждан России.

В Сети пользователи стали активно обсуждать, каким образом можно было организовать эту световую проекцию на здание британского внешнеполитического ведомства, предполагают, что это можно было сделать, например, из расположенного напротив Сент-Джеймсского парка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Центральная избирательная компания подсчитала 99,75% бюллетеней на президентских выборах в Российской Федерации. По результатам подсчета нынешний президент Владимир Путин набрал больше 76,67% голосов. 


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