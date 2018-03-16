МИД уточняет число пострадавших украинцев на подьемнике в Грузии

Об этом говорится в сообщении Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

По предварительной информации, в страшной аварии на подъемнике в Грузии пострадали два украинца. Однако на самом деле, сколько граждан Украины получили серьезные травмы во время поломки на канатке пока выясняется.

"Консул уточняет информацию о количестве пострадавших украинцев в Гудаури (Грузия)", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на горнолыжном курорте Грузии Гудаури сламался подьемник, в результае чего получили многочисленные травмы 10 человек. В частности, несколько гондол, на которых находились туристы, съехали вниз, к нижней станции канатной дороги, и столкнулись друг с другом.