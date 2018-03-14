10:59 14.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Депутат Сумского горсовета попался на взятке - ФОТО

Полиция Сумской области задержала депутата местного городского совета.

Депутат Сумского горсовета попался на взятке - ФОТО

Политик попался на взятке в 4,5 тысяч долларов. Как сообщает в среду, 14 марта, пресс-центра Службы безопасности Украины, председатель одной из постоянных комиссий Сумского городского совета, требовал от частного предпринимателя деньги за содействие в продлении срока аренды земельного участка.

Правоохранители задержали чиновника во время получения от посредника всей суммы взятки на одной из центральных улиц Сум.

На данный момент депутату уже сообщено о подозрении в совершении преступления, следственные действия продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Волынской области 29 января следователи Службы безопасности Украины задержали местного прокурора. В этот же день задержанному объявлено о подозрении в получении взятки.


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