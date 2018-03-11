13:18 11.03.2018 | Общество | Новости
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В Восточной Гуте за последние две недели погибло 227 детей

В сирийском городе Восточная Гута за последние 20 дней погибло более 1 тыс мирных жителей. Об этом передает NHK World.

В Восточной Гуте за последние две недели погибло 227 детей

Наблюдателями мониторинговой миссии ООН зафиксировали 1099 случаев гибели гражданских лиц, четверть из общего количества это дети до 18-ти лет. Количество раненых и госпитализированных составляет около 4,3 тыс человек.

На данный момент правительственные войска Ассада захватили центральную часть города и продолжают вытеснять оппозиционные силы. САА продолжают применять авиацию для бомбардировок сил противника. Некоторые очевидцы утверждают, что САА используют хлорин для борьбы с мятежниками оппозиции, однако от химических атак в основном страдает гражданское население.  

Напомним, что Совет безопасности ООН без возражений проголосовал за введение 30-дневного перемирия в Восточной Гуте для организации "живых" коридоров для эвакуации 400 тыс населения города.   

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее мятежники начали эвакуацию из Восточной Гуты.


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