В Восточной Гуте за последние две недели погибло 227 детей

Наблюдателями мониторинговой миссии ООН зафиксировали 1099 случаев гибели гражданских лиц, четверть из общего количества это дети до 18-ти лет. Количество раненых и госпитализированных составляет около 4,3 тыс человек.

На данный момент правительственные войска Ассада захватили центральную часть города и продолжают вытеснять оппозиционные силы. САА продолжают применять авиацию для бомбардировок сил противника. Некоторые очевидцы утверждают, что САА используют хлорин для борьбы с мятежниками оппозиции, однако от химических атак в основном страдает гражданское население.

Напомним, что Совет безопасности ООН без возражений проголосовал за введение 30-дневного перемирия в Восточной Гуте для организации "живых" коридоров для эвакуации 400 тыс населения города.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее мятежники начали эвакуацию из Восточной Гуты.