В работе ряда аэропортов США из-за сильных снегопадов образовались перебои

Из-за непогоды в нескольких аэропортах Штатов были отменены более 2,3 тысяч рейсов. Как сообщает USA Today, в частности, международный аэропорт Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси отменил не менее 540 рейсов, которые планировал выполнить в среду.

Также международный аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке сообщили об отмене более 450 рейсов каждый.

Вместе с тем на сайте аэропорта имени Джона Кеннеди сообщается, что аэропорт работает в штатном режиме с минимальными задержками в выполнении рейсов. Тем не менее, значительная часть рейсов все же отменена.

Синоптики предупреждают, что снежная буря затронет аэропорты Филадельфии, Бостона и Нью-Йорка, а также может повлиять на деятельность аэропортов всего восточного побережья.

В свою очередь Национальная метеорологическая служба США объявила о надвигающемся снегопаде и порывистом ветре. Ожидается, что сегодня в Нью-Йорке выпадет от 15 до 25 сантиметров снега, а в некоторых районах штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикута - до 50 сантиметров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, обрушившаяся на территорию Соединенных Штатов Америки накануне буря повалила дерево, которое 227 лет назад посадил первый президент США Джордж Вашингтон. Тсуга росла возле северного входа в поместье. Ураган также сломал вирджинский кедр, который "оберегал могилу" первого президента США.