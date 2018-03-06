На Закарпатье остается значительная опасность схода лавин - ГосЧС

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылаются на информацию украинского гидрометцентра сегодня в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровень.

В связи с чем спасатели предупреждают туристов об опасности, а также призывают всех, кто занимается зимними видами спорта, быть "чрезвычайно осторожными" и не ставить под угрозу свои жизни и спасательные команды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 4 марта, в Альпах под лавиной погибли двое лыжников из Франции и Бельгии. Еще три человека остаются пропавшими без вести. Как сообщает The Local.fr, лыжники попали под лавину примерно в обеденное время.

Они катались на не традиционных трассах курорта в Валлорсин, которые находятся в регионе Шамони-Мон-Блан, а спуски в стороне от них.