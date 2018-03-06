09:59 06.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100187947:Polishuk

На Закарпатье остается значительная опасность схода лавин - ГосЧС

Во вторник, 6 марта, в высокогорье Закарпатской области Украины будет сохраняться опасность схода лавин.

На Закарпатье остается значительная опасность схода лавин - ГосЧС

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылаются на информацию украинского гидрометцентра сегодня в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровень.

В связи с чем спасатели предупреждают туристов об опасности, а также призывают всех, кто занимается зимними видами спорта, быть "чрезвычайно осторожными" и не ставить под угрозу свои жизни и спасательные команды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 4 марта, в Альпах под лавиной погибли двое лыжников из Франции и Бельгии. Еще три человека остаются пропавшими без вести. Как сообщает The Local.fr, лыжники попали под лавину примерно в обеденное время.

Они катались на не традиционных трассах курорта в Валлорсин, которые находятся в регионе Шамони-Мон-Блан, а спуски в стороне от них.


Поделиться
Читайте также:
 
SpaceX запустила первую ракету с испанским спутником – ФОТО, ВИДЕО На Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ В Киеве арестовали насильника 15-летней девочки В Британии отравили бывшего полковника российской разведки - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив