По Украине объявили штормовое предупреждение - ВИДЕО

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на данные Гидрометцентра 27-28 февраля ожидается снег, метель, порывы ветра могут достигать 15-22 метров на секунду. Днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Приазовье местами 25-27 метров на секунду, а днем 27 февраля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.

При этом, в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается снижение ночной температуры. Уже сегодня к ночи ожидается от 14 до 19 градусов мороза. В Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях от 17 до 22 градусов мороза, а в южной части и на Закарпатье до 13 градусов ниже нуля.

Кроме того, 25-27 февраля в Киевской области до синоптики обещают 22 градусов мороза, а в Киеве от 16 до 19, местами по области до 24 градусов мороза. 26-27 февраля температура ночью поднимутся до 20 градусов, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до минус 25. В связи с чем в стране объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Киеве максимальный показатель температуры достигал минус 15-18 градусов.