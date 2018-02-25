08:00 25.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100187268:roman

Прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 25 февраля по всей стране ударят сильнейшие морозы. Об этом передает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине

По всей Украине ожидается холодная погода с температурой ночью 13-18 ниже нуля. На севере страны - в Черниговской и Сумской областях температура опуститься до 21 градуса мороза, днем ​​воздух прогреется до 13 градусов мороза.

В южной части Украины - Николаевской и Херсонской областях днем до минус пяти-шести мороза, ночью температура на термометрах опуститься до мину 10-12 градусов.

На западе страны и на Закарпатье ночью 6-11 со знаком минус, днем ​​два-семь градусов мороза. В Карпатах ночью будут бушевать морозы до минус 23-25, днем ​​13-18 градусов мороза.

В Киеве холодная температура на термометрах продержится все выходные. Максимальный показатель может колебаться на уровне минус 15-18 градусов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее синоптики предупредили киевлян о ветряной буре.

Поделиться
Читайте также:
 
Львовянин пытался застрелить парня в маршрутке В Шотландии откроется отель для заядлых любителей пива Украина заняла 76 место в рейтинге Doing business "Черноморец" и "Карпаты" не смогли определить победителя
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив