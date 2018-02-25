Прогноз погоды в Украине

По всей Украине ожидается холодная погода с температурой ночью 13-18 ниже нуля. На севере страны - в Черниговской и Сумской областях температура опуститься до 21 градуса мороза, днем ​​воздух прогреется до 13 градусов мороза.

В южной части Украины - Николаевской и Херсонской областях днем до минус пяти-шести мороза, ночью температура на термометрах опуститься до мину 10-12 градусов.

На западе страны и на Закарпатье ночью 6-11 со знаком минус, днем ​​два-семь градусов мороза. В Карпатах ночью будут бушевать морозы до минус 23-25, днем ​​13-18 градусов мороза.

В Киеве холодная температура на термометрах продержится все выходные. Максимальный показатель может колебаться на уровне минус 15-18 градусов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее синоптики предупредили киевлян о ветряной буре.