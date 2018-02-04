Климкин осудит инцидент в здании венгерского сообщества в Ужгороде

Как написал глава украинского внешнеполитического ведомства в своем Twitter, по его мнению, какими бы ни были эмоции, но "коктейли Молотова" этой ночью в здание Союза венгров в Ужгороде - это позорный путь. Осуждаю подобные действия, - написал Климкин

Напомним, в Ужгороде в воскресенье, 4 февраля, в здание закарпатского союза венгров неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.

Инцидент произошел после четырех часов утра. Вместе с тем разбить окну злоумышленникам не удалось.

Как сообщал УРА-Информ, в союзе венгров считают, что произошедшее может быть провокацией и пока не комментируют.