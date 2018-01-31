21:56 31.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина надеется на продолжение процесса освобождения заложников, - Олифер

Освобождение удерживаемых лиц было основной тема работы гуманитарной подгруппы, которая собралась в среду, 31 января, в Минске.

Украина надеется на продолжение процесса освобождения заложников, - Олифер

Гуманитарная подгруппа в Трехсторонней контактной группе рассчитывает на продолжение процесса освобождения украинских заложников. Об этом сообщила сегодня после заседания пресс-секретарь представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Она также отметила, что положительным является освобождение украинского военнослужащего Романа Савкова. Надеемся, что процесс освобождения украинских заложников будет продолжаться, - написала она по итогам заседания.

Как сообщалось, как сообщал УРА-Информ, в Минске в среду, 31 января, на очередное заседание соберется Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. На предыдущей встрече 18 января стороны в Минске обменялись списками удерживаемых лиц. Таким образом, следующее освобождение должно произойти в кратчайшие сроки.

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