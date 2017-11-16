Город Южный лишился воды и отопления

В Одесской области 16-го ноября город Южный лишился внезапно воды и отопления. Об этом поведал местный телеканал "Миг" – при помощи Facebook.

Известно, что работа котельной, а также работа насосной станции была прекращена из-за резкого перепада напряжения в местных электросетях. По данным телеканала, бригада ремонтников Коминтерновского РЭС отправилась сразу на место повреждения провода. Вероятно - воду начнут подавать уже вечером 16 ноября. На устранение последствий данной аварии на котельне может уйти и несколько дней – уточняют в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве 62 дома остаются без отопления и горячей воды.